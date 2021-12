Calciomercato, vuole solo la Juventus: il bomber arriva a titolo definitivo

Continua la questione legata all’attaccante in casa bianconera. Il tecnico toscano aspetta sempre quell’attaccante, che non arriva dai tempi del trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United, nonostante gli acquisti di Morata e Kean, che a oggi stanno deludendo. L’allenatore bianconero aspetta però anche un centrocampista in mezzo al campo, che potrebbe arrivare solo dopo aver ceduto esuberi come Rabiot, Ramsey e Mckennie, in uscita dal club di Agnelli.

LEGGI ANCHE:

Il ds Cherubini sta vagliando tutte le ipotesi legate al mercato con in primo piano sempre i nomi di Cavani, Martial, Icardi e Scamacca, anche se nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Arkadius Milik. L’attaccante polacco ex Napoli, era un obiettivo della Juventus allenata da Sarri ma anche Allegri ora non esclude il nome del giocatore che sarebbe perfetto accanto a Dybala. Il calciatore del Marsiglia come in passato, vuole però una soluzione a titolo definitivo, che potrebbe arrivare anche con un prestito con obbligo di riscatto a partire dal prossimo anno.