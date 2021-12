Calciomercato Juventus, colpaccio di Cherubini: il top player a parametro zero

Vicinissimo l’accordo per giugno

Sebbene Cherubini sappia perfettamente dei rinforzi che Massimiliano Allegri necessita sin dal mercato di gennaio per rendere la Juventus competitiva fino alla fine per il quarto posto (decisivo per andare in Champions e salvaguardare economicamente il bilancio), il dirigente bianconero sta già lavorando in ottica estiva. Nei suoi radar tutte quelle occasioni che possono aprirsi per giugno a parametro zero. E, negli ultimi giorni, si è aperta una pista davvero interessante.

Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, infatti, la Juventus sarebbe vicinissima a ufficializzare un accordo con l’ala del Barcellona Ousmane Dembele. Il francese classe ’97 è infatti in scadenza di contratto con il club blaugrana con un rinnovo che è appeso a un filo. Il rapporto tra Dembele e il Barcellona non è mai decollato completamente, infatti, a causa della discontinuità dell’ex Borussia Dortmund e dei tanti infortuni da cui è stato colpito. L’arrivo di Xavi, che ha una chiara preferenza per i giovani della cantera, ha poi ridotto ulteriormente gli spazi per un giocatore che potrebbe provare nuove esperienze all’estero.