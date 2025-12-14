L’Udinese condanna il Napoli (1-0)

Il Napoli cade a Udine
Un Napoli opaco esce sconfitto dal campo dell’Udinese, un ko pesante per i partenopei di Antonio Conte.
IL TABELLINO
UDINESE-NAPOLI 1-0
Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Kristensen 6,5, Kabasele 6,5, Solet 6,5; Zanoli 6,5 (45’+4′ st Goglichidze sv), Piotrowski 6,5, Karlstrom 6,5, Ekkelenkamp 7 (39′ st Zarraga sv), Bertola 6,5 (39′ st Ehzibue sv); Zaniolo 7 (45’+1′ st Bravo sv), Davis 6,5 (39 st’ Buksa sv).
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Lovric, Gueye, Palma, Camara, Miller, Modesto
Allenatore: Runjaic 7
Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic 6; Beukema 6, Rrahmani 5,5 (16′ st Lobotka 5), Buongiorno 5,5 (30 ‘st Olivera 5,5); Di Lorenzo 5,5, McTominay 5, Elmas 5 (38′ st Lucca sv), Spinazzola 5,5 (38′ st Gutierrez sv); Neres 5, Hojlund 5, Lang 5 (16′ st Politano 5,5)
A disposizione: Contini, Ferrante, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino
Allenatore: Conte 4,5
Arbitro: Sozza
Marcatori: 28’ st Ekkelenkamp (U)
Ammoniti: Zaniolo (U)
Espulsi: –