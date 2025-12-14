Genoa-Inter, i nerazzurri sfatano il tabù Ferraris e si prendono la vetta (0-2)

Dopo un grande primo tempo, l’Inter di Cristian Chivu infrange il tabù Ferraris e porta a casa tre punti pesantissimi, soprattutto in virtù delle notizie provenienti dagli altri campi. I nerazzurri realizzano due reti nella prima frazione, soffrendo la pressione dei padroni di casa negli ultimi venti minuti. Sorpasso dei meneghini a Milan e Napoli; Genoa sedicesimo a quota 14.

Dominio nerazzurro nella prima frazione: in rete Bisseck e Lautaro Martinez

Inter dominante, in ogni parte di campo, nella prima frazione di gioco. La buona partenza rossoblù si infrange sulla pressione nerazzurra. Il gol sopraggiunge al sesto minuto di gioco, quando Esposito fornisce un pallone, troppo lungo a Lautaro Martinez, su cui arriva il centrale tedesco, bravo a beffare Leali sul primo palo. Il raddoppio della formazione di Chivu arriva al 38esimo. Ancora un’altra grande azione dei meneghini, con Lautaro Martinez che supera Mercandalli in un contrasto spalla a spalla e calcia nell’angolino opposto dove l’estremo difensore genoano non può arrivare.

Vitinha illude i rossoblù

Nella ripresa è ancora l’Inter a tenere in mano il pallino del gioco. Il Genoa cristallizza le difficoltà viste nella prima fase gara, soprattutto a livello offensivo, dove la quantità numerica resta pressocché nulla, e di costruzione, con un gran numero di palle perse in uscita, soprattutto nei primi venti minuti. Tuttavia, a metà della seconda frazione il gol di Vitinha, con il beneplacito della difesa nerazzurra, accende la gara. Al 68esimo è Martín a cercare in verticale Ekuban, che lascia scorrere dalle parti del numero 9, pronto a superare Sommer e piazzarla in rete a porta sguarnita. La rete alimenta la pressione e le speranze del Grifone, riversato in avanti alla ricerca di un insperato pareggio.