Calciomercato Juventus, cessione lampo: Paratici ne approfitta

In attesa di capire chi sarà l’attaccante del futuro per Allegri dopo Kean e Morata, il ds bianconero Cherubini sta lavorando alle uscite di quei calciatori in rosa che dovranno portare liquidità nelle casse bianconere per regalare ad Allegri un centrocampista ed un nuovo attaccante.

Secondo quanto riportato da La Stampa oltre Ramsey, Rabiot e Mckennie ci sarebbe un’ultima cessione per la squadra bianconera. Si tratta di Dejan Kulusevski, esterno svedese della Juventus che non trova spazio nella squadra di Allegri visto il collocamento tattico e che tanto piace a Conte e Paratici, che sono pronti a offrire 35 milioni di euro per portare il calciatore in Inghilterra. La cessione del giocatore svedese servirà per finanziare il mercato, visto che Allegri ha chiesto un attaccante delle caratteristiche di Lacazette o Scamacca, calciatore che potrebbe arrivare già a gennaio dal Sassuolo, anche se c’è da battere la concorrenza di Milan e soprattutto Inter.