Calciomercato Inter, quante occasioni per la fascia: i nomi

Marotta batte ben 3 piste

Con la situazione di Ivan Perisic non del tutto chiara (il croato è in scadenza a fine stagione, ma non ha ancora rinnovato), Beppe Marotta sta studiando diverse alternative per la fascia sinistra per non farsi trovare impreparato in caso di un addio del laterale che con Antonio Conte prima e con Simone Inzaghi poi sembra aver trovato una nuova vita in nerazzurro. Sul tavolo del dirigente dell’Inter ci sono almeno 3 nomi su cui lavorare.

Il primo nome è quello di Lucas Digne. Sull’ex Roma c’è anche il Napoli, con l’Everton che potrebbe decidere di cederlo per via dello scarso utilizzo. Il secondo nome che si fa per i nerazzurri è quello di Kostic. Il laterale di proprietà dell’Eintracht di Francoforte è stato in passato cercato anche dalla Lazio che lo avrebbe voluto quest’estate. L’ultimo nome, invece, porta a Bensebaini, esterno del Borussia Mönchengladbach.