Calciomercato Inter, ex Roma in arrivo: contatti avviati

Il cerchio per la fascia sinistra comincia a ristringersi. Marotta e Ausilio stanno lavorando in queste ore per regalare 3 pedine che saranno molto utili ad Inzaghi in questi mesi, ovvero un difensore centrale di riserva a Skriniar e De Vrij, un terzino sinistro e un vice Dzeko, che arriveranno presumibilmente nelle prossime settimane.

Inzaghi, in attesa dei due altri ruoli mancanti, vorrebbe come rinforzo per la fascia Lucas Digne, terzino sinistro dell’Everton che ha già giocato nel campionato di serie A con la Roma e che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Per il ruolo di centrale, Marotta sta lavorando a Ginter, difensore del Borussia Dortmund, che arriverà solamente quando saranno stati ceduti Vecino, Gagliardini, Kolarov e Satriano.