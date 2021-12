Calciomercato Inter, Sensi via a gennaio: scambio in Serie A

Chance in prestito per il giocatore interista?

Manca sempre meno alla prossima sessione di gennaio, con l’Inter che non vuole essere protagonista solo in campionato ma anche sul mercato. Marotta sta lavorando quindi per regalare diversi giocatori a Inzaghi, visto che il tecnico ha chiesto un centrocampista ed una quarta punta, che potrebbero arrivare attraverso scambi di prestito e di mercato.

Prima di poter acquistare però, l’Inter dovrà vendere, visto che finiranno sul mercato Vecino, Gagliardini, Sanchez, Satriano, Gagliardini e Sensi, che dopo i molti infortuni ha bisogno di giocare. E proprio il calciatore ex Sassuolo potrebbe essere una pedina fondamentale per arrivare a Nahitan Nandez, centrocampista che piace moltissimo ad Inzaghi, visto che il presidente Giulini ha chiesto 20 milioni di euro più bonus per il calciatore.