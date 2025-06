Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla

Nel secondo turno del girone F del Mondiale per Club FIFA, il Borussia Dortmund è chiamato alla vittoria contro i Mamelodi Sundowns. I gialloneri, dopo il pareggio della prima giornata ottenuto contro la Fluminense, è costretto a inseguire la vittoria per ottenere la testa del gruppo F. Kovac si affida a Brandt e Adeyemi alle spalle di Guirassy; Cardoso, allenatore dei sudafricani, è orientato a scegliere un 4-2-3-1 con Allende e Mokoena in mediana e Lucas Ribeiro, Adams e Matthews alle spalle dell’unica punta Rayners. La partita, in programma al TQL Stadium di Cincinnati, Ohio, sabato 21 giugno alle 18:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN.

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

MAMELODI SUNDOWNS (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Lebusa, Modiba; Allende, Mokoena; Lucas Ribeiro, Adams, Matthews; Rayners. All. Cardoso.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.All. Kovac.