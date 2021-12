Calciomercato Inter, cessione inevitabile: il piano per lo Scudetto

Marotta continua a lavorare al mercato. Il dirigente dell’Inter però, oltre ad acquistare, dovrà cedere però diversi giocatori visto che Inzaghi ha una rosa extralarge e non utilizza calciatori come Vecino, Gagliardini, Sensi, Sanchez e Satriano, che presumibilmente finiranno sul mercato.

Chi ha deluso fino ad ora visti gli infortuni e i minuti giocati (75′ appena giocati), è Stefano Sensi. Il calciatore dell’Inter potrebbe partire in prestito per trovare continuità visto che la dirigenza nerazzurra non vorrebbe far abbassare il prezzo del cartellino del giocatore. Chi è interessato al calciatore ex Sassuolo è il Siviglia di Monchi, che è alla ricerca di un centrocampista offensivo e potrebbe offrire Marcos Acuna, calciatore che sarebbe perfetto per ricoprire il ruolo di vice Perisic.