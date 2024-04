Supercoppa Italiana, Inter, Juve e Atalanta le prime qualificate | Milan e Bologna in corsa per l’ultimo posto

L’ultima settimana ha regalato ai tifosi di Inter, Juventus e Atalanta grandi emozioni, con i primi che hanno visto la Beneamata conquistare il proprio 20esimo scudetto nel match più sentito in quel di Milano, ovvero il derby contro il Milan; mentre per le altre due tifoserie è arrivata la tanto sentita qualificazione per la finale di Coppa Italia che si giocherà all’Olimpico il 15 maggio.

Supercoppa Italiana, è sfida a due per l’ultimo posto

I due traguardi raggiunti dalle tre squadre hanno però anche un’altra implicazione: come previsto dal nuovo format della Supercoppa Italiana, le prime due classificate in Serie A e le due finaliste di Coppa Italia sono le quattro compagini che disputeranno la competizione. Resta dunque un solo posto disponibile.

In questo momento, la seconda classificata è il Milan, che ha però solo 7 punti di scarto con il Bologna quarto e ben 14 in più sulla Roma, che però questa sera disputerà gli ultimi minuti della partita sospesa contro l’Udinese. Sembra quindi essere tra Bologna e Milan la lotta per aggiudicarsi l’ultimo slot disponibile per la Supercoppa Italiana, con i rossoneri che partono però nettamente in vantaggio.