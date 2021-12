Inter news, cambio in difesa: ecco chi entra e chi esce

Non ci saranno grosse operazioni in difesa

Se parte Kolarov, pronto il sostituto

Con il titolo di campione d’inverno preso, consolidato e legittimato e la testa solitaria della classifica (a +4 sulla prima diretta inseguitrice) l’Inter passerà un Natale allegro e tranquillo. Marotta sta però già pensando al mercato e a come ritoccare la squadra per renderla sempre più competitiva. Soprattutto in questo mercato di gennaio, però, le operazioni saranno ridotte al minimo.

Un’operazione che potrebbe concludersi è quella che porterebbe all’uscita di Aleksandar Kolarov. Il serbo è ormai fuori dal progetto tecnico nerazzurro e in questa stagione ha giocato appena 44 minuti complessivi tra campionato e Champions League. Se dovesse uscire, come riporta il Corriere dello Sport, è possibile rivedere a Milano il giovane Zinho Vanheusden che è al momento in prestito al Genoa.