Lo sport in breve: “la Sottosegretaria Vezzali propone l’FFP2 per gli eventi sportivi”

Nonostante i vaccini ed i controlli rigidi, purtroppo, non si è riusciti ad evitare l’ennesima ondata pandemica che sta limitando, per il secondo anno di fila, la vita quotidiana delle persone, nonché quella sportiva a qualsiasi livello, con i conseguenti rinvii e sospensioni delle varie discipline, vedi il caso della serie B rinviata a metà Gennaio per l’impennata dei contagi (drammatica) dell’ultima settimana. Anche a Pechino sono in apprensione per le prossime Olimpiadi invernali, in cui c’è il timore delle varianti.

Di seguito riportiamo le notizie più importanti delle ultime ore.

Pechino 2022, giochi invernali:

In Cina c’è apprensione per un probabile aumento dei casi di coronavirus in virtù della maggiore circolazione di individui che ci sarà per via dell’inizio dei giochi invernali. Pur essendoci controlli preventivi molto imponenti, il governo cinese non è riuscito a debellare il male, o pericolo, del secolo.

Italia:

La Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, ha proposto l’uso delle mascherine FFP2 per poter partecipare a qualsiasi evento sportivo, senza dover ridurre la capienza degli impianti e ne tanto meno costringere le società organizzatrici dei vari incontri a disputarli a porte chiuse.

Basket Usa

Nba- la stella del canestro americano James Harden, in forza ai Brooklyn Nets, è uscito dal protocollo covid e potrà disputare il grande match conntro i Los Angeles Lakers di Natale.

Basket Italia

L’Olimpia Milano riscontra altre 4 positività al covid, dopo le 6 precedenti che l’hanno costretta a rinviare le gare di Eurolega e di campionato. Anche il Tortona è alle prese con 2 cestisti contagiati nelle ultime ore e molto probabilmente non riuscirà a disputare la prossima giornata contro Reggio Emilia. La situazione peggiore è a Cremona, dove ben 10 giocatori sono risultati positivi alla nuova variante.

Calcio

Pelè: il Maestro del calcio Mondiale è stato dimesso dall’ospedale di San Paolo, dopo un ciclo di cure dovuto al tumore al colon che lo perseguita da tempo. O Rey (80 anni) seguirà le prossime cure in casa proprio per poter passare le feste con i suoi cari ed amici più stretti.

Premier

In Inghilterra i tecnici delle squadre parteciperanno ad un meeting con gli organizzatori della Premier League. Lo scopo è quello di tutelare la salute di tutti gli addetti ai lavori, oltre a quello di individuare le date dei recuperi dovuti allo stop per covid.

L’Inter sotto indagine

Il presunto falso in bilancio è concentrato sul metodo della “camera di compensazione”, in cui c’erano scambi senza denaro o con passaggi di soldi congelati che avvenivano in un secondo momento. La delicata indagine è volta a capire quanto questa pratica incida, o incidesse, sui bilanci reali della società.

Argentina:

Il capitano del Lanus, Lautaro Acosta, è stato squalificato per 8 giornate in quanto reo di aver minacciato di morte l’arbitro Herrera; ciò è avvenuto il 29 novembre scorso contro il Racing.

Ranking Fifa

L’Italia chiude l’anno al sesto posto. Primo Il Belgio, secondo il Brasile, terza la Francia, quarta l’Inghilterra, quinta l’Argentina e poi ci sono gli azzurri come su scritto.