Calciomercato Inter, tre gli obiettivi per le fasce: i nomi

Questi tutti i nomi per Inzaghi

Marotta continua il suo lavoro da perfezionista visto che nel mercato di gennaio la rosa dell’Inter sarà migliorata ulteriormente, cosa difficile per una squadra campione d’Italia. La dirigenza nerazzurra sta lavorando già da ora però per accontentare Inzaghi che ha chiesto diversi giocatori.

LEGGI ANCHE:

Il tecnico nerazzurro ha chiesto un terzino sinistro, un centrocampista che possa dare il ricambio a Brozovic e un quarto attaccante, visto che usciranno Gagliardini, Kolarov, Sensi, Sanchez e Satriano. Marotta sta seriamente pensando a Nandez e Digne per la fascia, con Belotti per l’estate visto che il giocatore andrà a scadenza 2022. Più percorribile la pista che porta a Fares del Genoa, visto che l’allenatore ex Lazio conosce benissimo il calciatore del club di Shevchenko e che sarebbe un’alternativa valida a sinistra.