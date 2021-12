Calciomercato Inter, cessioni e rinforzi: grandi manovre a gennaio

Marotta l’ha ribadito nei giorni precedenti, l’Inter non farà grandi investimenti sul mercato ma verrà migliorata la rosa visto che ci sono diverse lacune da colmare. Il dirigente nerazzurro sta lavorando proprio per questo insieme ad Ausilio e nei prossimi giorni verranno definite le scelte del club.

LEGGI ANCHE:

Il girone passato in Champions ha portato nelle casse 15 milioni di euro, cifra che sarà investita probabilmente per un vice Brozovic e un quarto attaccante, anche se prima finiranno sul mercato Gagliardini, Sensi, Vecino, Sanchez e Satriano. I maggiori indiziati portano il nome di Nandez e di Scamacca e Lacazette per l’attacco. Marotta per giugno sogna invece Cragno, Milinkovic Savic e Bremer che andrebbero a coprire una rosa già forte di suo.