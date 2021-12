Mercato Inter, Marotta sul vice Perisic: la strategia

Duello di mercato con il Napoli

Nonostante il recente rinnovo di Federico Dimarco fino al 2026, Beppe Marotta è alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra per tamponare la possibile partenza di Ivan Perisic a fine anno. Il nome nuovo, uscito dalla scrivania del dirigente nerazzurro, è quello di Lucas Digne. Il terzino, attualmente all’Everton, potrebbe lasciare l’Inghilterra. Secondo il Corriere dello Sport, i Toffees vorrebbero darlo via a titolo definitivo, guadagnando così dalla sua cessione, mentre l’Inter vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.

Per Lucas Digne si tratterebbe di un ritorno in Italia: nella stagione 15/16 fu infatti acquistato dalla Roma dove, con Rudi Garcia in panchina, totalizzò 42 presenze tra campionato, Champions League e coppa Italia. La conoscenza del nostro campionato è sicuramente un fattore in più che spingerebbe l’Inter a puntare sull’esterno francese.