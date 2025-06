L’Inter riparte da Chivu. Zanetti: “Avrà una lunga carriera da allenatore”

L’Inter ha scelto Chivu, sarà lui l’erede di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri

ZANETTI: “CHIVU AVRÀ LUNGA CARRIERA DA ALLENATORE”

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti aveva parlato così a Direttanews del Cristian Chivu allenatore prima che il rumeno diventasse il candidato numero uno per la panchina nerazzurra: “Sì, Cristian sta facendo davvero bene. Prima è stato con la nostra Primavera per tre anni e anche lì ha fatto un grande lavoro e ora ha avuto questa opportunità al Parma che ha preso in un momento difficile, quando era in zona retrocessione. Il campionato è finito e il Parma è rimasto in Serie A. Sono convinto che Cristian sia un allenatore che avrà una lunga carriera”.