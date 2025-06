Calciomercato Serie A: Ordonez al Parma, il Napoli cede Obaretin, c’è la schiarita per Svilar

L'Atalanta ha Juric in pole per la successione a Gasperini

Il PArma piazza il colpo Ordonez, domani fissate le visite mediche centrocampista classe 2004 del Velez. Il Napoli cede Obaretin al Lugano, mentre c’è una schiarita tra Roma e Svilar, anche se ad oggi non c’è stata nessuna firma per il prolungamento del contratto.

Baroni sta per firmare con il Torino, per lui pronto un biennale, mentre il Cagliari dopo aver salutato Nicola, ha in pole per la successione Pisacane, mentre Juric piace all’Atalanta come successore di Gasperini. Infine a Pisa tutto tace, il successore di Inzaghi potrebbe essere uno tra Gilardino o Di Francesco.