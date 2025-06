Inter, pronti al futuro: incontro Ausilio-Fabregas

Oggi Ausilio tornerà ad incontrare Fabregas, il quale deve chiedere al Como di liberarlo. In serata l’Inter attende risposte e spera nell’arrivo del tecnico. A Milano c’è un po’ di fretta perché a breve inizierà il Mondiale per Club e la squadra ha bisogno di un allenatore, ma allo stesso tempo la società non ha intenzione di commettere errori nella scelta. Intanto, se Fabregas dovesse rifiutare l’offerta, sono già pronti i piani B: si parla di Vieira, attualmente in vantaggio su Chivu.