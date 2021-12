Inter a PIF, arrivano conferme

Zhang avrebbe detto si, l’Inter cambia proprietà e passa a PIF. La conferma arriva dal sito statunitense International Business Times. Secondo l’autorevole media a giorni arriverà l’annuncio ufficiale. PIF avrebbe rilevato l’Inter per una cifra vicina ai 900 milioni di euro: “PIF è uno dei più grandi fondi, conta su un patrimonio PIF ha un patrimonio di circa 400 miliardi di dollari e ha finora investito in 13 settori diversi”.

IBT spiega nei dettagli: “Il motivo principale della cessione da parte di Suning è la difficoltà finanziaria. Non è un segreto che le squadre di calcio italiane siano alla ricerca di nuovi investitori dopo l’avvento del covid che ha inciso sui bilanci. Quella dell’Inter sarebbe la seconda acquisizione dei sauditi in Europa, dopo l’approdo al Newcastle. Un modo per competere con i fondi degli Emirati che hanno investito su City e PSG. Sotto il principe ereditario Mohammed Bin Salman (MBS), l’Arabia Saudita ha seguito l’esempio dei due fondi e ha intrapreso una strategia di sviluppo economica simile che include investimenti miliardari in sport, intrattenimento e turismo”.

Come spiega il consulente Andrea Zanon (International Tech, Sport, ESG Advisor, che vanta diverse collaborazioni in Medio Oriente e diverse collaborazioni internazionali sulle strategie di crescita) gli obiettivi del fondo arabo sarebbero chiari: “Sotto la guida del principe ereditario MBS, l’Arabia Saudita sta diversificando la propria economia in modo aggressivo. Con l’acquisizione dell’Inter, che si aggiunge alle possibile acquisizione del Marsiglia, nonché di una squadra brasiliana di alto livello di cui ancora non si conosce il nome, KSA mira a diventare un protagonista importante nel calcio internazionale. In poche parole, PIF sta sfruttando la sua massiccia liquidità generata dai proventi del petrolio, per diversificare l’economia saudita e investire su altri settori. Questo era impensabile prima che il principe ereditario MBS subentrasse nel 2017. Una volta che questa acquisizione sarà pubblica, l’Inter diventerà la squadra più ricca del mondo. Inoltre, grazie alla partnership con la KSA, attraverso il club nerazzurro, l’Italia può pensare in grande e riconquistare il prestigio calcistico internazionale che ha perso negli anni”.

