Il Milan ha puntato l’obiettivo su Xhaka e sembra voler portare al termine quanto prima l’affare. I rossoneri hanno una assoluta priorità: rinforzare il centrocampo. Il pressing su Xhaka continua, i dirigenti di Via Aldo Rossi hanno anche formulato l’offerta ai tedeschi.

Milan, non solo Xhaka, in trattativa anche per Javi Guerra

Tare è già volato in Germania per portare in Italia il nazionale svizzero, la trattativa per lui è a buon punto. Tare ha incassato già il sì del mediano, ma ci sono più ostacoli per raggiungere l’accordo con il Bayer Leverkusen. Lo svizzero ha un contratto con i tedeschi fino al 2028. Il Milan ha fatto una proposta da 10 milioni di euro e in Germania stanno valutando. In ballo c’è anche il cartellino di Malick Thiaw, difensore che piace al Leverkuen, che i rossoneri valutano 35 milioni di euro.