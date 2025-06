Calciomercato Serie B: Baldini verso la permanenza, Palermo piacciono Majer e Vandeputte

Silvio Baldini verso la permanenza sulla panchina del Pescara, a breve verranno sciolte le ultime riserve, e Sebastiani potrà dare inizio al calciomercato estivo con De Boer primo obiettivo.

Il Palermo dopo aver ufficializzato Pippo Inzaghi ed Osti come Ds, inizia a pianificare il calciomercato con obiettivi rinforzare centrocampo e difesa. Per la difesa piace Marcandalli del Venezia, mentre per centrocampo ed attacco i nomi sono quelli di Ciurria del Monza, ma anche di Majer della Cremonese che si svincolerà a fine mese, e Vandeputte sempre del club grigiorosso.

Infine il Venezia dovrebbe ufficializzare a breve Stroppa, mentre la Juve Stabia avrà come successore di Pagliuca, Ignazio Abate nella scorsa stagione ella Ternana.