Inter, cambio di proprietà più vicino

Importanti indiscrezioni quelle ricevute in redazione riguardo il possibile ed imminente cambio di proprietà in casa Inter. Zhang sarebbe pronto a passare il testimone, rimandendo solo con una piccola quota di minoranza. Il fondo Oaktree sarebbe stato già liquidato, a conferma di un cambio di proprietà in corso. Indiscrezioni in attesa di conferme, ma qualcosa a quanto pare si muove.

Arriva PIF

In arrivo gli arabi, rappresentati da PIF. Il 51% del pacchetto azionario del club nerazzurro passerebbe proprio a PIF, che nonostante le smentite di rito avvenute nei giorni scorsi sarebbe ad un passo dall’acquisizione del club. Al fianco di PIF dovrebbe entrare anche una società satellite araba, per un’Inter tutta nuova. Un cambio drastico che coinvolgerebbe in parte anche gli attuali sponsor, con Volvo che direbbe addio per far posto a Mercedes. Una situazione in evoluzione, si prevede un fine novembre ricco di novità. Si attendono conferme o… smentite.