Alla scoperta di PIF, il fondo a tinte nerazzurre

PIF pensa all’Inter, un fondo dal valore di ben 370 miliardi di euro

Il fondo PIF, (Public Investment Fund), secondo indiscrezioni sarebbe pronto ad assicurarsi l’Inter dopo aver acquistato il Newcastle. Nonostante le smentite sembra esserci qualcosa nell’aria, una trattativa segreta per il passaggio del pacchetto di maggioranza da Zhang al fondo arabo. Giusto usare il condizionale, soprattutto quando mancano conferme ufficiali, siamo qui a riportare importanti indiscrezioni ricevute dalla nostra redazione.

L’Inter cambia proprietà, Zhang passa il testimone a PIF

Il fondo sovrano, ossia fondo d’investimento pubblico di proprietà del governo del proprio paese è stato fondato nel 1971. Negli ultimi anni il boom che ha visto PIF diventare attivo sul mercato, numerose le operazioni egli investimenti nel mondo. Nel 2015 PIF ha rilevato il 38% del colosso Posco Engineering & Costruction, nel 2016 Aramco, nota compagnia petrolifera saudita. Investimenti anche in Uber e in SoftBanck, cifre importanti quelle investite sul mercato. Ultima operazione in ordine cronologico ha visto PIF rilevare il club di calcio inglese del Newcastle. Il presidente del fondo è ormai volto noto, trattasi del principe Mohammed bin Salman. PIF a quanto pare non sembra aver abbandonato l’idea di acquisire l’Inter, si prospetta un fondo a tinte nerazzurre? Non ci resta che attendere conferme o smentite.