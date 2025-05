Il Torino non ha più nulla da chiedere al campionato: possibile maglia da titolare per Perciun, mentre Dembelé dovrebbe essere confermato in difesa. Nella Roma, Dovbyk in dubbio: pronto Shomurodov.

Torino – Roma, le formazioni

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Paredes, Angelino; Shomurodov, Soulé. All. Ranieri