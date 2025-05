Le ultime su Atalanta – Parma | Le formazioni

Nell’Atalanta diversi cambi rispetto all’undici tradizionale: Rui Patricio in porta, Palestra a destra e Sulemana a centrocampo. Il Parma si gioca il tutto per tutto nella lotta salvezza: Chivu può contare anche su Leoni, uscito per infortunio nella gara contro il Napoli ma pronto per giocare.

Atalanta – Parma, le formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kossounou, Hien, Djimsiti; Palestra, Sulemana, Brescianini, Ruggeri; Maldini Samardzic; Retegui. All. Gasperini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Leoni, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu