Inter, 2 a 0 al Como senza gioia. Ora testa alla Champions

L’Inter vince a Como ma non basta, lo scudetto è del Napoli

2 a 0 al Como senza sorrisi, Inter senza gioia e scudetto al Napoli. I nerazzurri vincono senza problemi contro la squadra di Fabregas ma il tricolore va da Conte e Lukaku, sorridono gli ex nerazzurri. Niente scudetto, ora testa a Monaco e alla Champions, obiettivo dei nerazzurri e sogno stagionale.

COMO-INTER 0-2

MARCATORI: 20′ De Vrij, 51′ Correa

COMO: 25 Reina; 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt (81′ 6 Iovine) 28 Smolcic, 41 Alex Valle; 80 Caqueret (45′ + 3′ 30 Butez), 23 Perrone (53′ 26 Engelhardt), 33 Da Cunha; 79 Paz (81′ 19 Ikoné), 11 Douvikas (53′ 10 Cutrone), 7 Strefezza.

In panchina: 22 Vigorito, 2 Kempf, 8 Alli, 9 Gabrielloni, 15 Jack, 16 Fadera, 18 Moreno, 27 Braunoder, 90 Azon.

Allenatore: Cesc Fabregas.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (60′ 15 Acerbi), 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 20 Calhanoglu (60′ 23 Barella), 21 Asllani, 32 Dimarco (60′ 2 Dumfries); 11 Correa, 59 Zalewski (80′ 53 Topalovic); 99 Taremi (74′ 8 Arnautovic).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 48 Re Cecconi, 51 Alexiou, 95 Bastoni.

Allenatore: Massimiliano Farris.

Arbitro: Massa. Assistenti: Perrotti – L. Rossi. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Pezzuto.

Note

Espulso: Reina (C) al 45esimo per fallo in chiara occasione da gol

Ammoniti: Calhanoglu (I), Zalewski (I), Strefezza (C), De Vrij (I)

Corner: 1-4

Recupero: 1°T 6′.