Le ultime su Venezia – Juventus | Le formazioni

Nel Venezia mancherà Idzes per squalifica, con Marcandalli in pole per sostituirlo; in avanti, Yeboah formerà la coppia d’attacco con Gytkjaer. Juventus senza Kalulu (squalifica), Veiga e McKennie per infortunio. Kolo Muani e Vlahovic si giocano una maglia da titolare al centro dell’attacco.

Venezia – Juventus, le formazioni

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Schingtienne, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; A.Costa, Kelly, Savona; N.Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor