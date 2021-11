Inter, idea a sorpresa per l’attacco | Top player in arrivo

In arrivo il bomber a parametro zero, un colpo alla Marotta

Lacazette obiettivo dell’Inter

L’Inter cerca rinforzi per l’attacco, un centravanti in grado di sostituire al meglio Dzeko garantendo gol e prestazioni da top. Torna prepotentemente di moda il nome di Lacazette. L’attaccante classe 91 in forza all’Arsenal vorrebbe cambiare aria, Inter più di un’idea. Il centravanti ha il contratto in scadenza, un’occasione low cost che stuzzica non poco Marotta.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nel mirino di Marotta è finito proprio lo svincolato di lusso: Alexandre Lacazette, che in scadenza con l’Arsenal. Il classe 1991 avrebbe voglia di cambiare aria e un’avventura in Italia lo stuzzicherebbe non poco.