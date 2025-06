Monterrey – Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Monterrey e Inter sono pronte a debuttare nel nuovissimo Mondiale per Club FIFA: le squadre si trovano nel girone E, insieme a River Plate e Urawa Reds. Nei messicani, Sergio Ramos è pronto a guidare la difesa, mentre Lucas Ocampos (ex di Genoa, Milan e Marsiglia), è pronto a partire come terminale offensivo. Nei nerazzurri debutta Christian Chivu in qualità di allenatore e il romeno non ha intenzione di stravolgere le gerarchie: pronto il 3-5-2 con Sebastiano Esposito ad agire accanto a Lautaro Martinez. La partita, in programma mercoledì 18 giugno alle 03:00 (ore italiane) verrà trasmessa su DAZN e Italia 1.

Monterrey-Inter, le probabili formazioni

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All. Torrent

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkitharyan, Carlos Augusto; S. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu