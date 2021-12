Calciomercato Juventus: due sacrifici importanti: lasceranno Torino

I due giocatori serviranno per finanziare il mercato

Per poter incominciare a investire pesantemente sul mercato, il club di Agnelli ha bisogno di cedere. Allegri, che aspetta sempre il centrocampista e un attaccante di scorta, ha messo sul mercato da inizio campionato Ramsey, Arthur, Rabiot, Kulusevski e McKennie, visti i pochi minuti concessi ai giocatori e che porteranno denaro utile da reinvestire.

Mentre i primi tre potrebbero partire in prestito, il centrocampista gallese potrebbe addirittura rescindere anticipatamente il suo contratto, con Kulusevski e McKennie che potrebbero partire a titolo definitivo, visto che i due piacciano molto in Premier League, soprattutto al Tottenham di Conte, che sarebbe disposto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro per i calciatori bianconeri.