Calciomercato Juventus, bomber in arrivo: la lista per gennaio

Aspettando il centrocampista, che arriverà solo dopo aver ceduto uno tra Ramsey, Rabiot e Arthur, il ds Cherubini sta lavorando al secondo rinforzo che ha chiesto Allegri, ovvero l’attaccante. Sono tante le piste per portano all’attacco, anche se la Juventus dovrà fare molta attenzione alle casse bianconere.

La Juventus vuole accontentare Allegri con un grande attaccante che possa giocare con o senza Morata. Restano in piedi le ipotesi che portano a Icardi, Martial dello United(che è in scadenza di contratto) e Scamacca, che rappresenta a oggi la pista più concreta. Più defilata la pista che porta a Vlahovic, che Commisso vuole cedere quest’estate, quando è intenzionato a chiedere una cifra vicina ai 70 milioni di euro per il calciatore viola.