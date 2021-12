Juve news, addio già a gennaio per il centrocampista?

Ormai è fuori dal progetto tecnico dei bianconeri

Arrivato a parametro zero con l’intenzione di essere il nuovo trequartista e incursore della Juventus di Maurizio Sarri, Aaron Ramsey non ha praticamente mai lasciato traccia nel mondo bianconero. A causa di numerosi problemi fisici, infatti, il gallese ha giocato poco e soprattutto da subentrante, finendo per dare un apporto risibile alla causa.

Così, secondo quanto riporta Tuttosport, questi potrebbero essere gli ultimi giorni di Ramsey alla Juventus. Ormai Max Allegri non lo considera più nelle rotazioni del centrocampo e il suo destino appare segnato. La società bianconera sarebbe disposta a liberarsene anche gratuitamente, ma il problema principale è l’ingaggio di 7 milioni che spaventa le squadre interessate. Il nuovo Newcastle degli sceicchi è alla finestra ma anche in questo caso la trattativa è tutt’altro che scontata.