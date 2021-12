Calciomercato Juventus, tesoretto da 215 milioni: gli obiettivi per gennaio

Continuano i rumors su De Ligt in casa bianconera. Dopo le parole di Mino Raiola, che ha affermato che il difensore è pronto per fare il salto di qualità, la Juventus sta già preparando la cessione per il calciatore, che potrebbe avvenire già a gennaio ma più facilmente a giugno, quando il club bianconero potrebbe aver trovato l’alternativa al calciatore olandese.

La Juventus, che a gennaio dovrà vestire pesantemente su un nuovo centrocampista e un attaccante con la cessione del difensore il club di Agnelli risparmierebbe volentieri 10 milioni di euro lordi. Per il cartellino del giocatore si parla invece di un interessamento del Psg, che sarebbe pronto a offrire fino a 215 milioni di euro per il calciatore, soldi utili alla causa bianconera da reinvestire per Vlahovic, un centrocampista alla Zakaria e Schuurs, considerato il dopo De Ligt per la difesa bianconera.