Calciomercato Juventus, Icardi a gennaio: scambio di prestiti

Continua la caccia all’attaccante per la Juventus di Allegri. L’allenatore toscano vuole una nuova alternativa a Morata e Kean per il reparto avanzato e un centrocampista per gennaio visto che rappresentano due ruoli scoperti nella rosa bianconera.

Il ds Cherubini vuole accontentare Allegri con un grande attaccante, con il sogno Icardi che resta sempre vigile sullo sfondo.

Juventus, scambio di prestiti con il PSG

Secondo la Gazzetta dello Sport, per arrivare a Mauro Icardi già a gennaio, la Juventus starebbe pensando di proporre al PSG uno scambio di prestito tra l’attaccante argentino e Arthur.

Leonardo starebbe pensando seriamente all’operazione visto che il club parigino cederà Paredes a gennaio e avrà bisogno di un nuovo centrocampista.