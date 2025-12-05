Calciomercato Inter, Nico Paz rimane nel mirino dei neroazzurri

Nico Paz resta uno degli principali obbiettivi dei neroazzurri. La dirigenza dell’Inter sta continuando a monitorare la situazione, in vista di un’eventuale trattativa futura. A riportarlo è TuttoSport.

Il futuro incerto di Nico Paz

Il destino del trequartista non è ancora chiaro. Da una parte c’è il Real Madrid che difficilmente si lascerà scappare il calciatore considerando il vantaggioso diritto di recompra a solo 10 milioni valida fino al 2027. Dall’altra c’è lo stesso Paz, che vorrebbe tornare a Madrid ma solo come un giocatore chiave del progetto del Blancos. Ma se così non fosse il club spagnolo potrebbe cedere l’argentino e in quel caso l’Inter sarebbe pronto a formulare una trattativa concreta. D’altronde Paz potrebbe effettivamente rimanere al Como e in quel caso i neroazzurri dovrebbero bussare alle porte dei lariani ma con una forte concorrenza a livello europeo. Il classe 2004 piace a molte big europee e non è detto che il suo futuro sia quello di rimanere in Serie A.