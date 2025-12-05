A Torino un guaio dopo l’altro, l’ultimo l’infortunio di Dusan Vlahovic, che resterà fuori almeno fino a marzo 2026. L’infortunio al serbo costringe la Juventus a rivedere completamente i piani per il mercato di gennaio. Il centravanti bianconero resterà fuori per il resto del 2025 e probabilmente anche per gennaio e febbraio, lasciando Luciano Spalletti con i soli Openda e David a disposizione. Due attaccanti che finora hanno deluso le aspettative.

Calciomercato Juventus, i nomi in lista per gennaio

La società della Vecchia Signora dovrà lavorare per il prossimo mercato e deve farlo con il piede sull’acceleratore. Il tempo stringe e la scelta è ristretta. Attualmente la Madama non è vicina a un sostituto concreto né si è mossa ufficialmente per una nuova punta, ma le valutazioni per un centravanti capace di supportare l’attacco fino a giugno non mancano.

Erano circolate voci su Zirkzee, l’olandese è stato accostato ai bianconeri da tempo e potrebbe tornare in Serie A a gennaio, anche se la Roma sembra essere in vantaggio nella corsa all’attaccante dei Red Devils. Altri nomi in lista sono Füllkrug, tedesco in forza al West Ham; piace anche Mateo Pellegrino del Parma, ma difficile che parta a gennaio. Nelle ultime ore si parla di Fabio Silva del Borussia Dortmund, poco utilizzato in Germania e in cerca di maggiore continuità, cosa che potrebbe trovare a Torino.