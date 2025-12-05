Calciomercato Roma, urgenza in attacco: tre nomi in cima alla lista

aspIl calciomercato Roma entra nel vivo. A Trigoria c’è urgenza di rinforzare vari reparti, soprattutto l’attacco. Gasperini ha intenzione restare in alto e giocarsi un posto in Champions fino alla fine della stagione. La Roma per continuare un campionato all’altezza delle altre squadre necessita di uno sforzo da parte nel mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, i nomi sulla lista di Massara

La società dell Roma dovrà colmare le lacune del reparto offensivo che fa grande fatica a trovare il gol. Diversi nomi sul taccuino di Massara e Gasperini. Le idee sono quelle di trovare possibilmente giocatori in prestito. La prima idea, quella che circola già da mesi, che rimane la più solida, è quella che porta a Joshua Zirkzee del Manchester United. I contatti avviati con l’agente dell’olandese sono stati avviati da tempo, ma il Manchester United non ha ancora aperto al trasferimento temporaneo, la Roma attende.

La società ha messi in lista anche Mathys Tel del Tottenham, Yuri Alberto e Franculino. Nelle ultime ore è tornata a circolare la voce su Giacomo Raspadori, e Fabio Silva. Gasperini ha chiesto almeno due acquisti, per arrivare a fine stagione servono rinforzi importanti.