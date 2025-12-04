Lazio ai quarti di finale, Milan battuto. All’Olimpico basta una rete di Zaccagni

La Lazio vince con il minimo scarto contro il Milan, grazie ad una rete di Zaccagni nella ripresa e passa il turno di Coppa Italia dove incontrerà il Bologna.

Le difese la fanno da padrone almeno per il primo tempo, poi nella ripresa il Milan alza il baricentro e crea un paio di occasioni pericolose ma Leao sbaglia alzando una ghiotta occasione servito da Estupinian sopra alla traversa, così coe Loftus Cheek pochi minuti prima copisce di testa mandando a lato della porta difesa da Mandas. La Lazio passa all’80’, da corner battuto da Nuno Tavares, il pallone finisce sulla testa di Zaccagni che spedisce in rete. La squadra di Sarri potrebbe raddoppiare pochi minuti dopo ma Maignan è miracoloso su Basic. Nel finale forcing del Milan, e Pulisic per poco non segna servito da Leao, il suo tiro viene spedito da Mandas in angolo.

Il tabellino

Lazio-Milan 1-0

LAZIO: Mandas C., Marusic A., Gila M., Romagnoli A., Pellegrini Lu. (dal 26′ st Tavares N.), Guendouzi M., Vecino M. (dal 13′ st Dele-Bashiru F.), Basic T., Isaksen G. (dal 38′ st Cancellieri M.), Castellanos T. (dal 13′ st Noslin T.), Zaccagni M. (dal 38′ st Pedro). A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dele-Bashiru F., Dia B., Furlanetto A., Lazzari M., Noslin T., Patric, Pedro, Provedel I., Provstgaard O., Tavares N. Allenatore: Sarri M..

MILAN: Maignan M., Tomori F., De Winter K., Pavlovic S., Saelemaekers A. (dal 19′ st Nkunku C.), Ricci S., Jashari A. (dal 36′ st Modric L.), Rabiot A., Estupinan P. (dal 42′ st Bartesaghi D.), Loftus-Cheek R. (dal 36′ st Pulisic C.), Leao R.. A disposizione: Bartesaghi D., Gabbia M., Modric L., Nkunku C., Odogu D., Pulisic C., Sala E., Terracciano P., Torriani L. Allenatore: Allegri M..

Reti: al 35′ st Zaccagni M. (Lazio) .

Ammonizioni: al 2′ pt Pavlovic S. (Milan), al 39′ st De Winter K. (Milan).