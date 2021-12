Mercato Juve, vicinissimo al Barcellona l’obiettivo bianconero

L’attaccante pronto a ridursi l’ingaggio

Edinson Cavani e il Barcellona sembrano sempre più vicini. Il rapporto tra l’attaccante uruguaiano, al momento ai box per un’infiammazione al tendine, e Ralf Rragnick, nuovo allenatore del Manchester United, non è mai sbocciato e così il portale Sport riporta l’indiscrezione secondo la quale sarebbe vicino ad accettare la proposta del Barcellona anche a costo di ridursi l’ingaggio

Cavani è quindi vicino a lasciare i Red devils dopo solo un anno e mezzo di permanenza in Inghilterra. Il suo futuro non sarà però in Italia, dove pure la Juventus lo ha seguito a lungo, anche la scorsa estate, ma in Spagna dove i catalani lo accoglierebbero a braccia aperte. Il Matador andrebbe a sostituire El Kun Aguero che è stato costretto al ritiro dai problemi al cuore.