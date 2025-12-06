Male De Gea, Grosso espulso e incubo Fiorentina. Al Mapei il Sassuolo vince 3-1 in rimonta

Altro ko per la Fiorentina che dopo 14 giornate si trova ultima con 6 punti e zero vittorie. Stavolta ad approfittare del momento no dei viola è il Sassuolo che a Reggio Emilia si impone per 3-1 grazie alle reti di Volpato, Muharemovic e Konè che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Mandragora su rigore. Male De Gea, autore in negativo sia sul primo che sul terzo gol dei neroverdi. La squadra di Grosso, d’altro canto, scavalca Lazio e Udinese in classifica e si posiziona all’ottavo posto a -3 dalla Juventus.

Tabellino del match

Reti: 9′ rig. Mandragora, 13′ Volpato, 45+1′ Muharemovic, 65′ Konè

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (78′ Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato (78′ Pierini), Pinamonti (54′ Cheddira), Laurientè (54′ Fadera). All. Grosso

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri (63′ Viti); Dodo (84′ Kouame), Mandragora, Fagioli (62′ Piccoli), Sohm (46′ Ndour), Parisi (62′ Fortini); Gudmundsson, Kean. All. Vanoli

Ammoniti: 7′ Muric, 16′ Thorstvedt, 90+3′ Ndour, 90+5′ Viti, 90+6′ Mandragora