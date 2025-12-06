Serie B: le designazioni arbitrali della 15^ giornata

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 15^ giornata del campionato di Serie B:
EMPOLI – PALERMO Domenica 7/12 h. 17:15
DIONISI
YOSHIKAWA – BARONE
IV: GALIPO’
VAR: SANTORO
AVAR: PAGANESSI
SAMPDORIA – CARRARESE Domenica 7/12 h. 19:30
SOZZA
BERTI – GALIMBERTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: FOURNEAU
AVAR: MARINELLI
MODENA – CATANZARO h. 12:30
TURRINI
CORTESE – SANTAROSSA
IV: PICARDI
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
AVELLINO – VENEZIA h. 15:00
BONACINA
LAUDATO – REGATTIERI
IV: ARENA
VAR: BARONI (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
FROSINONE – JUVE STABIA h. 15:00
PERENZONI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: DI MARCO
VAR: COSSO
AVAR: PRONTERA
MANTOVA – REGGIANA h. 15:00
MASSIMI
DI GIACINTO – RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: GUALTIERI
AVAR: DI VUOLO
MONZA – SUDTIROL h. 15:00
AYROLDI
BITONTI – LAGHEZZA
IV: MADONIA
VAR: MONALDI
AVAR: GARIGLIO
PADOVA – CESENA h 15:00
ZANOTTI (foto)
MONACO – EL FILALI
IV: IANNELLO
VAR: VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)
BARI – PESCARA h. 17:15
MARCENARO
SCATRAGLI – TRINCHIERI
IV: MAROTTA
VAR: GIUA
AVAR: RAPUANO
VIRTUS ENTELLA – SPEZIA h. 19:30
COLOMBO
CECCON- MORO
IV: PASCULLI
VAR: MERAVIGLIA (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)
AVAR: FELICIANI (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)