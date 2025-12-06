Serie B: le designazioni arbitrali della 15^ giornata

Le designazioni arbitrali di Serie B

Salvatore Ciotta
serie a tim 2023 2024: roma vs atalanta
L’ARBITRO GIANLUCA AURELIANO PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Di seguito le designazioni arbitrali relative alla 15^ giornata del campionato di Serie B:

EMPOLI – PALERMO Domenica 7/12 h. 17:15

DIONISI

YOSHIKAWA – BARONE

IV:      GALIPO’

VAR:  SANTORO

AVAR:   PAGANESSI

 

SAMPDORIA – CARRARESE Domenica 7/12 h. 19:30

SOZZA

BERTI – GALIMBERTI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:   FOURNEAU

AVAR:    MARINELLI

 

MODENA – CATANZARO h. 12:30

TURRINI

CORTESE – SANTAROSSA

IV:       PICARDI

VAR:       NASCA

AVAR:    DEL GIOVANE

 

AVELLINO – VENEZIA h. 15:00

BONACINA

LAUDATO – REGATTIERI

IV:     ARENA

VAR:  BARONI (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   PRENNA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

 

FROSINONE – JUVE STABIA h. 15:00

PERENZONI

VECCHI – ZINGARELLI

IV:      DI MARCO

VAR:   COSSO

AVAR:    PRONTERA

 

MANTOVA – REGGIANA h. 15:00

MASSIMI

DI GIACINTO – RICCI

IV:     CALZAVARA

VAR: GUALTIERI

AVAR: DI VUOLO

 

MONZA – SUDTIROL h. 15:00

AYROLDI

BITONTI – LAGHEZZA

IV:     MADONIA

VAR:    MONALDI

AVAR:     GARIGLIO

 

PADOVA – CESENA h 15:00

ZANOTTI (foto)

MONACO – EL FILALI

IV:     IANNELLO

VAR:     VOLPI (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

AVAR:      SANTORO (ON SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

 

BARI – PESCARA h. 17:15

MARCENARO

SCATRAGLI – TRINCHIERI

IV:       MAROTTA

VAR:     GIUA

AVAR:       RAPUANO

 

VIRTUS ENTELLA – SPEZIA h. 19:30

COLOMBO

CECCON- MORO

IV:       PASCULLI

VAR:     MERAVIGLIA (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:       FELICIANI (ON SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

