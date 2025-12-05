Calciomercato Milan, Arizala a un passo dai rossoneri

Il Milan sta per chiudere il suo primo colpo di mercato. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Deportivo Indipendente Medelin per l’acquisto di Juan Arizala. Come riportato da Matteo Moretto e confermato da Fabrizio Romano, il classe 2005 è pronto per le visite mediche e la firma del contratto, ma dopo la finale di Coppa Colombiana.

Calciomercato Milan, le cifre per Arizala

Per il probabile trasferimento del calciatore, il Milan dovrebbe versare 3 milioni al club colombiano più una percentuale sulla futura rivendita. In questo modo i rossoneri dovrebbero acquistare Arizala, uno dei giovani profili più interessanti del panorama sud americano che ha potuto esprimere il suo talento con la Colombia U20. L’operazione è a un passo dalla chiusura e a Milano sono tutti pronti per accogliere il terzino.