Calciomercato Juventus, due cessioni immediate: Allegri ha deciso

Vista la stagione complicata, la Juventus ha bisogno di nuovi giocatori per tornare grande. Il tecnico bianconero, che si sta giocando l’Europa insieme a Roma, Lazio e Fiorentina, vuole un centrocampista e un attaccante che possano dare una mano alla causa bianconera anche se prima visti i problemi finanziari del club bisognerà cedere il prima possibile.

Uno dei primi a essere nella lista dei partenti in casa bianconera è Ramsey. Il centrocampista gallese non trova spazio nella formazione di Allegri e vista la scadenza di contratto potrebbe lasciare il club bianconero già a gennaio. Chi potrebbe seguire le orme del calciatore sono Arthur e Kulusevski, destinati a lasciare il club di Agnelli. Per il primo la società bianconera accetterebbe anche un prestito mentre per il secondo il ds Cherubini chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro.