Calciomercato Juventus, obiettivo in difesa quasi sfumato: ecco dove andrà

Antonio Rudiger non prolungherà il suo contratto con il Chelsea. Il campione d’Europa, in scadenza di contratto con i blues, cambierà aria e se ne andrà da Londra dove il club non si è neanche avvicinato alle richieste economiche del suo entourage. La situazione del difensore tedesco fa chiaramente gola a tante squadre in giro per l’Europa perché rappresenta un profilo a basso costo (per quanto riguarda il cartellino) e di grande esperienza e affidabilità

La Juventus, in Italia, ha monitorato a lungo la situazione Rudiger per capire se ci fossero margini per cominciare una trattativa. Il centrale, però, sembra molto vicino ad accettare la corte del Real Madrid. Come fatto con Alaba lo scorso anno, infatti, i blancos vogliono ripetere il colpo a parametro zero per una difesa che ha bisogno, anche numericamente, di rinforzi. E, secondo il Telegraph, Rudiger avrebbe contattato già Courtois e Hazard, suoi ex compagni al Chelsea, per avere informazioni sull’ambiente.