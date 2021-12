Calciomercato Juventus, i rinforzi per gennaio: la lista completa

Manca sempre meno all’inizio del mercato e il ds Cherubini vuole accontentare l’allenatore toscano con due nuovi rinforzi in rosa, a cominciare da quell’attaccante che ha sempre chiesto Allegri. Il tecnico aspetta un centrocampista e un nuovo numero nove visti i tanti impegni che ci saranno a partire da metà gennaio.

Se per il centrocampo è testa a testa tra Zakaria, Konè e Kamara, sono tanti i nomi per l’attacco per la dirigenza bianconera. Icardi resta il sogno (proibito?) della Juventus, con Allegri che farebbe carte false per avere il centravanti argentino27 anche se resta in piedi l’ipotesi Vlahovic, che vorrebbe rimanere in serie A, anche se il club di Commisso chiede minimo 70 milioni di euro.

In secondo piano restano i nomi di Anthony Martial, (che però piace al Siviglia) e Cavani, entrambi del Manchester United. Il primo potrebbe arrivare in prestito mentre il secondo ha un contratto ormai prossimo alla scadenza.