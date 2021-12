Calciomercato Juventus, Cherubini tenta il bis: duo stellare per Allegri

In attesa del mercato di gennaio, il ds Cherubini e Allegri stanno programmando il mercato, che porterà due rinforzi al tecnico toscano, un centrocampista e nuovo attaccante che si giocherà il posto con Morata. La società bianconera sta lavorando per due acquisti, che saranno funzionali ad Allegri ma anche economici viste le casse della società di Allegri.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe tornata a pensare ad Anthony Martial e Pierre-Emerick Aubameyang. Cherubini tiene però sempre aperta la pista che porta a Mauro Icardi che è sempre stato in ottica Juventus e che sarebbe disposto a tornare in Italia, al contrario di Wanda Nara anche se i 10 milioni di euro netti guadagnati dal giocatore a oggi rappresentano ancora un ostacolo per la dirigenza della Juventus.