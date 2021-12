Calciomercato Juventus, il Real Madrid sull’obiettivo bianconero

Ad Ancelotti serve un altro centrale

Il Real Madrid è a caccia di un difensore centrale per rimpolpare il reparto. Ancelotti, primo in solitaria campionato, ha a disposizione solamente Alaba, Militao e Nacho in quella posizione. Un pacchetto arretrato decisamente troppo corto per giocare 3 competizioni. Come riporta il Daily Mail, i blancos starebbero attenzionando Antonio Rudiger, difensore attualmente in forza al Chelsea, ma che dovrebbe lasciare i blues a fine stagione perché in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Juventus, due cessioni immediate: Allegri ha deciso

Calciomercato Juventus, tesoretto da 215 milioni: gli obiettivi per gennaio

Il centrale tedesco, infatti, difficilmente rinnoverà con gli inglesi e difatti il suo profilo diventa interessante per molte squadre alla ricerca di un difensore esperto e affidabile e a basso costo. Per questo Rudiger è anche un nome accostato a più riprese alla Juventus, la quale segue da vicino gli sviluppi della vicenda pronta a fiondarsi sul giocatore qualora le condizioni dovessero essere favorevoli