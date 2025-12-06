Inter, ritorno alla stratosfera e Como demolito 4-0. Che messaggio a Napoli e Juve!

Chivu sorprende schierando titolare Luis Henrique ed è una scelta che paga dopo 11 minuti perché è il brasiliano a fornire l’assist a Lautaro per il vantaggio dell’Inter. Nerazzurri che conducono un primo tempo perfetto e la statistica dei tiri ne è la dimostrazione: 5 tiri a 1 per la squadra di Chivu.

L’Inter vince e convince contro il Como

Nella ripresa il Como riparte con un piglio diverso e crea subito due occasioni con Valle e Douvikas ma è l’Inter a trovare il gol del raddoppio su calcio d’angolo con Thuram al 59′. I nerazzurri hanno la possibilità al 73′ di calare il tris sempre sull’asse Luis Henrique-Lautaro con l’argentino che si divora un rigore in movimento calciando centrale direttamente su Butez. Al minuto 81 su un recupero sulla trequarti avversaria Barella serve di tacco Lautaro che a sua volta la passa a rimorchio per Mkhitaryan che non trova tutto solo Carlos Augusto per la chiusura del giocatore del Como ma la palla finisce sui piedi Calhanoglu che con il destro da fuori area fa 3-0. C’è spazio anche per la prima gioia in Serie A quest’anno di Carlos Augusto che cala il poker al 86′. Partita sontuosa dell’Inter che manda un chiaro messaggio alle contendenti al titolo e non sbaglia in occasione di Napoli-Juventus in programma domani sera.

Tabellino del match

Reti: 11′ Lautaro, 59′ Thuram, 81′ Calhanoglu, 86′ Carlos Augusto

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (77′ Carlos Augusto), Barella (85′ Diouf), Calhanoglu, Zielinski (71′ Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (77′ Pio Esposito), Lautaro (85′ Sucic). All. Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (46′ Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Alex Valle; Perrone (82′ Caqueret), Da Cunha; Addai (46′ Diao), Nico Paz, Rodriguez (82′ Kuhn); Morata (32′ Douvikas). All. Fabregas

Ammoniti: 44′ Perrone, 45+2′ Diego Carlos, 88′ Akanji