Giorgio Chiellini sempre più imprenditore: ecco l’investimento in Meeters

Campione non solo nello sport. Giorgio Chiellini vuol far sul serio anche nel business e nell’imprenditoria. Il difensore della Juventus, dopo il campionato europeo vinto in estate a 36 anni suonati, vuole continuare a stupire tutti. E lo fa a modo suo, con la solita leadership e spontaneità che lo contraddistinguono. Il “Chiello” ha deciso di intraprendere un investimento in Meeters, interessante start up veneta di Povegliano sorta nel 2017 da un’idea geniale del giovane Davide Zanon, specializzata in organizzazione di viaggi e tempo libero. Tra le mission principali di Meeters quella di far scoprire nel migliore dei modi l’Italia e tutte le sue bellezze al popolo dei viaggiatori, offrendo servizi immersivi che possano far vivere un’esperienza unica. Per Chiellini si tratta di un’altra efficace operazione di business, dopo gli investimenti in società innovative quali Treedom e 2Watch. Riguardo a Meeters attraverso un’apposita piattaforma online, vengono lanciate di volta in volta una serie di iniziative full-immersion e di servizi sottoscrivibili tramite un canone di abbonamento annuale. Si va dai viaggi di gruppo ai percorsi di trekking, passando per divertenti passeggiate e visite di gruppo. Chiellini, dunque, è diventato un nuovo appassionato sostenitore, un autentico ‘Top Testimonial’ dell’iniziativa di Davide Zanon che ha più volte ringraziato il Chiello per la fiducia e la stima nei confronti dei vari stakeholder che ruotano intorno alla start up Meeters, vera e propria community digitale del turismo che offre delle bellissime esperienze in partnership con guide assai qualificate.